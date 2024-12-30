Сибига встретился с лидером сирийских повстанцев: подробности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 30 декабря, прибыл с визитом в столицу Сирии Дамаск. Он встретился с главой новой администрации страны и лидером исламистского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммадом аль-Джулани.

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Стороны собрались обсудить некоторые чувствительные вопросы, в том числе политические. Визит украинской делегации проходит по поручению президента, сообщают источники OBOZ.UA в ОПУ.

До этого телеканал Al-Arabiya и сирийское телевидение в соцсети Х известили, что лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммад аль-Джулани (также известный как Ахмед Аль-Шараа) встретился с министром иностранных дел Украины.

Корреспондент одного из каналов добавил, что в высокопоставленную украинскую делегацию также вошли министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль и спецпредставитель президента по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх.

МИД Украины пока визит Сибиги в Дамаск и подробности переговоров не комментировало.

Al-Arabiya добавило, что несколько дней назад Владимир Зеленский заявил об отправке 500 тонн украинской пшеничной муки в Сирию в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины", подчеркнув выполнение страной обещаний сирийскому народу.

"В ближайшие недели планируется раздать муку 33 250 семьям, а это около 167 000 человек. Каждая порция весит 15 кг, чего достаточно, чтобы прокормить семью из пяти человек в течение месяца", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммад аль-Джулани провел встречи с британскими дипломатами и представителями ООН. Он призвал международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию при правлении диктатора Башара Асада.

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