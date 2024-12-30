Сибига поднял флаг Украины над консульством в Дамаске. Видео

В понедельник, 30 декабря, в Дамаске над консульством Украины глава МИД Андрей Сибига поднял желто-голубой флаг. Это произошло во время первого визита официальной делегации в Сирию спустя много лет после назначения лидера новой администрации Ахмада аш-Шараа.

Видео дня

Об этом дипломат написал в соцсети Х (Twitter). Сибига отметил, что этот визит свидетельствует "о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях между странами".

"Исторические кадры. Поднятие флага над Почетным консульством Украины в Дамаске, Сирия", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, во время визита Андрей Сибига вместе с почетным консулом Тамером Аль-Тунси пообщались с обществом украинцев в Сирии.

"Украина готова открыть новую страницу двусторонних отношений. Речь идет о возможном создании совместных предприятий, налаживании производства промышленных и продовольственных товаров, обмене технологиями, взаимодействии в сферах кибербезопасности и защиты информации. Хотим видеть большую долю сирийских товаров в нашем импорте", — отметил во время выступления. министр.

Кроме того, Андрей Сибига сообщил, что уже 31 декабря Сирия получит 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины", что обеспечит потребности многих сирийских семей.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 30 декабря, прибыл с визитом в столицу Сирии Дамаск и встретился с лидером исламистского движения "Хаят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммедом аль-Джулани. Они обсуждали вопрос обновления дипломатических отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани провел встречи с британскими дипломатами и представителями ООН. Он призвал международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию в правление диктатора Башара Асада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!