Сирия готова развивать стратегическое партнерство с Украиной – МЗС страны

Сирия готова развивать стратегическое партнерство с Украиной на разных уровнях. Также в Дамаске видят перспективы развития научного партнерства.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сирии Асаан Хассан аш-Шайбани во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщает Reuters. Сирийский дипломат также отметил, что украинский и сирийский народы переживают "одинаковые страдания" из-за войн в наших странах.

"Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство", – отметил аш-Шайбани.

Он добавил, что "сирийский и украинский народы имеют одинаковый опыт и одинаковые страдания, которые мы пережили за 14 лет", сравнив многолетнюю войну в Сирии и агрессию РФ против Украины.

Напомним, накануне стало известно, что Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с лидером сирийских повстанцев. Они обсуждали вопрос обновления дипломатических отношений между нашими странами.

Глава МИД выразил надежду, что новое руководство страны будет уважать территориальную целостность украинского государства.

Также Сибига поднял флаг Украины над консульством в Дамаске. Вместе с почетным консулом Тамером Аль-Тунси они пообщались с обществом украинцев в Сирии.

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