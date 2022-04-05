Зеленский предложил созвать глобальную конференцию ООН в Киеве после победы над РФ

Во вторник, 5 апреля, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Совету безопасности Организации Объединенных Наций. Глава государства призвал наказать Россию за военные преступления, совершенные на территории Украины.

Он также предложил "перезагрузить" ООН, ведь эффективность существующих механизмов гарантирования безопасности в мире стремится к нулю.

"Сегодня самое время трансформировать систему, стержнем которой является ООН. Мы призываем созвать глобальную конференцию ООН, и просим сделать это уже в мирном Киеве, для того, чтобы определиться, как будем реформировать систему безопасности", - предложил Зеленский.

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Также глава государства напомнил российской делегации в Совбезе ООН, что во время Нюрнбергского трибунала от ответственности не удалось уйти ни одному сообщнику режима Гитлера.

Точно так же за содеянное в Украине, Грузии, Сирии, Молдове и в других странах, куда Россия принесла смерть и разрушения, и режим Владимира Путина.

"Цепочка массовых убийств от Сирии до Сомали, от Афганистана до Йемена и Ливии должна была быть остановлена, и уже давно, если честно. Если бы хоть раз тирания получила такой ответ на развязанную ею войну, что перестала бы существовать, а после нее был бы гарантирован честный мир, то планета точно изменилась бы. И тогда, возможно, не было бы войны у нас, в моей стране", - сказал Зеленский.

Отметим, что Россия попыталась созвать заседание Совбеза ООН днем ранее, 4 апреля. Страна-агрессор собиралась рассказать о "провокации украинских праворадикалов в Буче", пытаясь обвинить в резне Украину.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов осудил Совет безопасности ООН за то, что его члены молчат о зверствах российских оккупантов в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения Бучи на Киевщине в подвале одного из домов обнаружили пыточную, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали.

Также появились свидетельства украинцев, которым удалось выжить. Один из мужчин, чудом избежавший смерти, рассказал о зверствах карательных отрядов Кадырова в Буче.

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