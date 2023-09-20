Зеленский выступил на Совбезе ООН: озвучил план реформирования организации и шаги по миру в Украине. Видео и все детали

Президент Владимир Зеленский принял участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в среду, 20 сентября. Глава государства озвучил предложения по реформированию Организации, а также назвал два обязательных условия завершения войны в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления в Совбезе ООН. Он заявил, что Организация Объединенных Наций не в состоянии остановить российскую агрессию и нуждается в реформе.

Зеленский подчеркнул, что сейчас работа ООН парализована именно из-за блокирования страной-агрессором Россией любых решений организации, поскольку РФ имеет право вето как постоянный член Совбеза.

"Все в мире видят, что именно делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия. агрессора – вот то, что загнало ООН в тупик", – отметил президент.

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Зеленский добавил, что это превращает ООН лишь в "самую заметную в мире трибуну", которая не имеет силы.

"Применение права вето – вот что требует реформы, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН", – сказал Зеленский.

Президент предложил три шага к реформе ООН.

Первый – предоставить Генеральной ассамблее ООН реальную возможность преодолевать вето – "при условии вступления в две трети голосов, отражающих волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана".

Вторым шагом к реформе ООН Зеленский назвал расширение состава постоянных членов Совета безопасности – в частности, за счет государств Африки, Азии, Латинской Америки и Тихого океана. Среди европейских государств он упомянул Германию.

Третьим шагом в реформе ООН Зеленский назвал создание системы предотвращения агрессии из-за введения превентивных санкций, которая должна автоматически выноситься на рассмотрение Совбеза ООН, "когда любой член Генеральной ассамблеи заявляет об угрозе агрессии".

"Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совбез ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН", - подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский назвал необходимые конкретные действия для прекращения войны в Украине и чтобы "архитектура" безопасности была крепкой.

Первое – полный вывод всех российских сил и наемников с суверенной территории Украины в границах 1991 года, включая Черноморский флот России или "те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны".

Вторым пунктом президент указал полный возврат Украине эффективного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

"Собственно, только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат честное, надежное и полное прекращение боевых действий", – добавил Зеленский.

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