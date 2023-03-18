Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада и военного командования Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада. Также в указе идет речь об ограничениях для сотен других лиц.

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Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Об этом говорится в указе Зеленского №163/2023.

В дополнении к указу говорится, что санкции в отношении Башара Асада вводятся сроком на 10 лет. Документ блокирует активы сирийского президента, а также временно лишает права пользоваться и распоряжаться активами. Речь идет, в том числе, об активах, в отношении которых Асад может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

Также под санкции попал гражданин Ирана Агаджани Саид Ара Джани. Бригадный генерал Саид Агаджани является командующим БПЛА Корпуса стражей исламской революции – Воздушно-космических сил Ирана, являющейся основой иранской программы беспилотных летательных аппаратов. Агаджани руководит планированием, оснащением и обучением иранских операций по БПЛА, включающим также поставки беспилотников международным союзникам Ирана, включая Российскую Федерацию.

Также ограничения коснулись Мехрабби Абдолла, который является является главой джихадной организации Корпуса стражей исламской революции и бывшим совладельцем зарегистрированной в ЕС компании Oje Parvaz Mado Nafar Company. Именно Мехрабби закупил у компании Oje Parvaz Mado Nafar Company двигатели для беспилотных летательных аппаратов. Позже двигатели производства Mado были обнаружены в иранских БПЛА Shahed-136, использовавшихся РФ в войне против Украины.

Против управляющего директора Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) Юсефа Абуталеби также были введены санкции. Открытые источники сообщают, что через компанию Mado Абуталеби закупил двигатели для БПЛА, предназначенные для использования в военных целях Корпуса стражей исламской революции и организациями, связанными с КСИР.

Под санкциями оказался также начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери. Ранее он цинично заявил, что утверждения о применении иранских дронов-камикадзе против Украины являются доказательством "эффективности" этих БПЛА.

Примечательно, что под санкции также попал премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад.

Санкции предусматривают запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества. Также идет речь о запрете или ограничении захождения иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал лидеров стран, которых глава государства-террориста России Владимир Путин может считать своими друзьями. По его словам, их у российского диктатора всего четыре, среди которых Башар Асад.

Ранее сообщалось, что аналитики заметили смягчение риторики президента Сербии Александра Вучича об отказе Белграда ввести санкции против государства-террориста России. В частности, он отказался давать обещание, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель КНР Си Цзиньпин запланировал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить схемы уклонения от санкций, введенных против РФ за вторжения в Украину. Визит Си в Москву состоится 20-22 марта.

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