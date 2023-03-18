В ISW заявили об отдалении Сербии от России: может дойти до санкций

Аналитики заметили смягчение риторики президента Сербии Александра Вучича об отказе Белграда ввести санкции против государства-террориста России. В частности, он отказался давать обещание, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.

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В то же время Вучич пожаловался, что решение Белграда не присоединяться к европейским санкциям против России поставило Сербию в тяжелые экономические обстоятельства. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По его словам, руководство Сербии будет оценивать, когда страна может оказаться в тупике. Более того, он намекнул, что политика в отношении санкций против РФ может измениться.

В свою очередь министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство Сербии ввести санкции против России и заявил, что Сербия платит "высокую цену" за то, что не сделала этого ранее.

Аналитики предполагают, что Вучич, вероятно, пересматривает тесные связи Сербии с Россией, отчасти подстегиваемые продолжающейся вербовкой и подрывной деятельностью ЧВК "Вагнер" в Сербии. Также глава государства все чаще демонстрирует, что международные экономические и информационные издержки, наложенные на РФ в результате вторжения в Украину, сказываются на экономике Сербии.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич, известный своей лояльностью к России и "нейтралитетом" по поводу войны в Украине, прокомментировал решение Гаагского трибунала признать президента России Владимира Путина военным преступником и выдать международный ордер на арест диктатора.

Ранее Вучич ответил на информацию о том, что его страна поставляла оружие Украине на фоне полномасштабного вторжения с Россией. По его словам, Белград не оказывает помощи ни одной из сторон российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сербия, традиционно являющаяся одним из ближайших союзников России в Европе, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пытается дистанцироваться от Москвы. Президент Сербии Александар Вучич перестал общаться со своим российским коллегой и публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина.

К слову, ранее Вучич заявил, что Сербия никогда не будет помогать России обходить санкции.

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