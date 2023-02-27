Зеленский ввел санкции против дочерей Пригожина и основателя 'Вагнера'

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух дочерей российского олигарха, известного как "повар Путина", руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Также ограничения ввели против также против физических и юридических лиц, причастных к функционированию структур российских наемников.

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Об этом говорится в указе главы государства №116/2023, опубликованном в воскресенье, 26 февраля. В списке физических лиц, которые попали под ограничения, есть Пригожина Вероника Евгеньевна и Пригожина Полина Евгеньевна.

Также там есть Пригожина Екатерина Сергеевна. Всего в этом списке 164 человека. Под санкции также попал Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". Его считают основателем частной военной компании "Вагнер".

Ограничительные меры ввели на десять лет.

Также санкции Украина ввела против 85 российских компаний. В списке ТОВ "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", ТОВ "Ритм", ТОВ "Аурум", "Комбинат питания", "Корпорация развития" и других. Им запрещено проводить финансовые и торговые операции. Активы этих организаций в Украине будут заблокированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, добыча нефти, газа, алмазов и золота в Судане, Сирии и других странах принесла основателю российской ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину более 250 млн долларов дохода с 2018 года. Причем даже несмотря на многолетние западные санкции против него.

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