Зеленский встретится с Байденом в следующий четверг в Вашингтоне: в Белом доме рассказали детали

В США официально анонсировали встречу президента США Джо Байдена и главы нашего государства Владимира Зеленского. Переговоры между двумя лидерами состоятся в следующий четверг в Вашингтоне.

Также готовится новый пакет военной помощи. Такое заявление сделал в пятницу во время пресс-брифинга советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подтвердил, что Зеленский посетит Белый дом 21 сентября, сразу после Генеральной Ассамблеи ООН, где Байден и другие мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке.

"Это будет их третья встреча в Белом доме. Она состоится в крайне важное время, когда Россия отчаянно ищет помощи у стран типа Северной Кореи для своей жестокой войны в Украине, а украинские войска ведут контрнаступление", – отметил советник Белого дома.

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Кроме того, как накануне писал The Washington Post, Зеленский также посетит Конгресс США с целью добиться от законодателей одобрения дополнительной помощи для Украины на сумму 24 миллиарда долларов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что обсудил с Джейком Салливаном важный визит президента Украины в США.

Он также проинформировал Салливана об актуальной ситуации на поле боя и успехах сил обороны в деоккупации украинских территорий.

"Говорили об оборонных потребностях Украины и возможностях для усиления украинской армии. Поблагодарил за очередной пакет военной помощи Украины со стороны Соединенных Штатов, а также президента США Джозефа Байдена, Конгресс и весь американский народ за помощь и поддержку нашей страны в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность", – добавил Ермак.

Накануне западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали, что Зеленский предположительно на следующей неделе встретится с главой США Джо Байденом. В последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе (Литва).

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев в начале сентября, встретившись с Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы "продемонстрировать непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины, особенно перед лицом российской агрессии". Также он объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

СМИ сообщали, что Владимир Зеленский, вероятно, отправится в сентябре в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, чтобы представить свою "формулу мира".

Генассамблея ООН на следующей неделе проведет заседание.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Зеленский проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Встреча также пройдет на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как известно, с 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке начала свою работу 78-я сессия Генассамблеи ООН. В скором времени в США соберутся 150 лидеров разных стран мира, среди которых лично будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано в первый день так называемой "недели высокого уровня".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва задумал посадить Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно будет сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой "недели высокого уровня".

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