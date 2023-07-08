Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: говорили о 'формуле мира' и возвращении детей. Фото и видео

Глава государства Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом в Турцию, принял участие в молебне в память о всех погибших в войне, развязанной Россией. Вместе с патриархом Варфоломеем он обсудил перспективы воплощения формулы мира для Украины и возвращения детей, которые насильно были вывезены оккупантами на российские территории.

Видео дня

Кадры опубликовали в пресс-службе Офиса президента. Варфоломей заметил, что для него всегда честь принимать Зеленского на территории собора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо за непоколебимую поддержку и молитвы за мир, за осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь пострадавшим в результате войны украинцам и украинкам!", – указал лидер нации.

Молебен на украинском и греческом языках правили Архимандрит Вселенского Престола отец Методий и Патриарший диакон отец Эпифаний. Священники выразили твердую уверенность, что война будет увенчана победой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский 7 июля прибыл в Турцию, где встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась в президентской резиденции Вахдеттин в Стамбуле. Турецкий лидер пообещал продолжать поддерживать Украину и подписал с украинским гарантом меморандум о совместном развитии.

"Благодарю Анкару за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Верю, что мы вместе сможем сделать еще больше, спасая жизни и защищая стабильность", – по итогам встречи сказал глава государства.