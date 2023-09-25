Зеленский встретился с Киссинджером: тот резко изменил мнение об Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время своего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с экс-госсекретарем и бывшим советником президента США по нацбезопасности Генри Киссинджером. Американский дипломат, который ранее считал лучшим вариантом для Украины роль своеобразного буфера между Западом и РФ, теперь является одним из лоббистов нашей страны в НАТО.

О переговорах рассказал на своем канале в Telegram глава офиса президента Андрей Ермак 24 сентября. Он отметил, что разговор с ученым был очень глубоким.

Ермак отметил, что у Киссинджера есть много точных цитат, характеризующих современное положение дел в войне с государство-агрессором Россией. Он привел одну из цитат дипломата, в которой тот признается, что ранее был против членства нашего государства в Североатлантическом альянсе, но сейчас понимает, что идея нейтрального статуса Украины не имеет смысла.

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"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", – говорил Киссинджер.

Глава ОП добавил, что Кремль пытается подменить Устав ООН и международное право и пытается разрушить мировой порядок. Москва навязывает миру свою конспирологию и толкование правил.

"Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО. И действительно, членство Украины в Альянсе – это лучшая инвестиция в безопасность Европы на долгие годы", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Генри Киссинджер заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину следует относиться как к члену НАТО. По его словам, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным война определила точку невозвращения.

– Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский сказал, что такое заявление Киссинджера свидетельствует о серьезных изменениях в западном сознании.

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