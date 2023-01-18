Киссинджер изменил свою позицию относительно членства Украины в НАТО: идея о нейтральности больше не имеет смысла

Бывший государственный секретарь Генри Киссинджер заявил, что после окончания войны РФ против Украины НАТО должен предоставить нашему государству гарантии членства в Альянсе. По его словам, идея сохранения нейтрального статуса Украины потеряла смысл после полномасштабного вторжения РФ.

Видео дня

Об этом Киссинджер сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он также объяснил, почему раньше выступал против вступления Украины в блок.

По словам бывшего советника президента США по нацбезопасности, до 24 февраля он считал, что Украина не должна становиться членом НАТО, потому что боялся, что это может привести к началу наблюдаемого сейчас конфликта.

"Но теперь, когда этот процесс достиг нынешнего уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях теперь бессмысленна. И в конце процесса, который я описываю, это (отказ Киева от нейтральности – Ред.) должно быть гарантировано со стороны НАТО, в каких бы формах он не развивался. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом", – говорит Киссинджер.

Он добавил, что о членстве Украины в НАТО можно будет говорить после того, как на территории нашей страны снова наступит мир.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Генри Киссинджер заявил, что после полномасштабного вторжения РФ к Украине следует относиться как к члену НАТО. По его словам, развязанная российским диктатором Владимиром Путиным война определила точку невозврата.

– Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский сказал, что такое заявление Киссинджера свидетельствует о серьезных изменениях в западном сознании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!