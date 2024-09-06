Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: говорили об обучении пилотов F-16, последствиях террора РФ и событиях на Курщине. Фото

Президент Владимир Зеленский встретился в Италии с делегацией Конгресса США во главе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом. Глава государства обсудил с конгрессменами последствия российского ракетного террора, а также первоочередные потребности украинских военных.

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О том как прошло общение, Зеленский рассказал в Telegram. Он также опубликовал фото встречи.

По словам президента, он сообщил конгрессменам о ситуации на фронте, результатах операции в Курской области, а также рассказал о последствиях российского ракетного террора.

Отдельно во время встречи обсудили первоочередные потребности украинского войска. Зеленский назвал ключевые приоритеты – получение дополнительных систем ПВО и ракет к ним, а также расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16.

"Благодарю Конгресс, президент Байден и американский народ за то, что вместе приближаем справедливое окончание этой войны", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время своего выступления на международном форуме "Амброзетти" в Италии напомнил миру о преступлениях России против украинского народа - только с начала сентября оккупанты массированно избивали ракетами по Харькову, Полтаве, Львову, Кривому Рогу, Киеву и других городах. Он еще раз призвал партнеров помочь с системами ПВО и поддержать украинскую формулу мира.

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