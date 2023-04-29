Зеленский: все, кто обслуживает российскую армию – террористы и убийцы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, кто имеет отношение к поддержке и обслуживанию армии РФ, также являются убийцами, как и сами российские захватчики. Все эти люди напрямую причастны к террору, который совершает страна-агрессор.

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Все они должны понести наказание за то, что они сделали и делают сейчас. Об этом Зеленский сказал в субботу, 29 апреля, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждый, кто готовит такие ракетные обстрелы, не может не знать, что станет соучастником убийства. Каждый, кто наводит ракеты и запускает, кто обслуживает самолеты и корабли для террора. Не только те, кто отдает приказы, а все, вы все террористы и убийцы и вы все должны быть наказаны. И обязательно – те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все остальные, – преступление агрессии против наших людей, против нашего государства", – подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Украина сделает все возможное для того, чтобы государство-террорист как можно быстрее ответило за совершенное ею зло.

Зеленский рассказал, что следующая неделя будет важна в плане борьбы за справедливость для украинцев – за наказание для России и всех ее военных преступников. Сейчас наша страна готовит несколько важных шагов, которые помогут еще больше консолидировать партнеров, приблизить создание трибунала по поводу преступления российской агрессии и поражение РФ.

"Украине и миру недостаточно только того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит. Надо, чтобы она полностью ответила за все совершенное ею", – отметил глава государства.

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