Зеленский сказал, чего боится Путин, и призвал мир его изолировать

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что для диктатора Владимира Путина нет ничего страшней, чем остаться после поражения в войне против Украины наедине с собственным народом. Следовательно, весь цивилизованный мир должен оставить Россию разбираться со своими внутренними проблемами без вмешательства и помощи со стороны.

Видео дня

Такую позицию политик выразил в интервью нескольким западным изданиям. После того как российский народ окажется в изоляции с диктатором, то несколько "неудобных вопросов" к нему неизбежны.

"Более всего Россию боится президент России. И он должен остаться в одиночестве со своим обществом, со своим народом, он должен с ними остаться, они должны с ним разбираться", – обозначил Зеленский.

В то же время коллективный Запад должен максимально содействовать тому, чтобы российская армия покинула территории Украины. Зеленский убежден, что на это может повлиять только солидаризированное мировое сообщество.

"Сам Путин террорист, который неоднократно показывал, что не держит данное им слово. Нам не о чем говорить с ним", – резюмировал украинский гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, Украина не может медлить с деоккупацией своих территорий от российских захватчиков. Именно поэтому наша армия не будет ждать, пока западные партнеры примут решение о передаче ВСУ современных западных истребителей.

"Наличие F-16 очень сильно бы помогло... Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем, а будем начинать еще до того, как у нас появятся самолеты или что-то еще. Успокаивать Россию, что у нас еще есть несколько месяцев, чтобы начать учиться на самолетах, и потом уже начнем... Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед", – заметил Зеленский.

При этом гарант добавил, что ВСУ вполне способны освободить Крым в рамках контрнаступательной операции. Однако во многом это зависит от темпов снабжения армии от партнеров Запада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!