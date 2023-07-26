Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине

В среду, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Согласно предложению главы государства, они продлятся еще как минимум 90 суток, до 15 ноября 2023 года.

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Об этом сообщается на портале Верховной Рады Украины.

После представления президента документы должен утвердить Комитет по вопросам обороны, а далее они будут проголосованы в сессионном зале Рады. Отметим, что военное положение в Украине будет продлено уже в восьмой раз подряд с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним: последний раз военное положение и общая мобилизация в Украине были продлены до 18 августа 2023 года. Это означает, что набор личного состава в военные подразделения, защищающие страну, продолжается.

Сотрудники территориальных центров комплектования объясняют, что они выдают повестки всем мужчинам для оценки состояния мобилизационного резерва, однако не каждого сразу мобилизуют. Человека прежде всего проверяют наличие отсрочки и оценивают его пригодность к выполнению задач на службе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Зеленский пообещал, что всех военнослужащих, которые пытаются обогатиться во время войны, будут привлечены к ответственности. Он напомнил, что по Украине идет проверка территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

– впоследствии Зеленский сообщил, что предварительные результаты проверки украинских военкомов неутешительны. Он заверил, что в жизни государства после победы не будет места недостойным.