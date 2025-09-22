Зеленский внес в Раду законопроект об отправке подразделений ВСУ в другие государства: о чем идет речь

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14059, который касается одобрения указа президента "О направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства". Цель документа – обеспечить возможность направлять украинские военные подразделения в страны-партнеры для повышения обороноспособности и освоения сложной военной техники.

Соответствующая информация содержится на портале парламента. Как пояснил министр обороны Денис Шмыгаль, реализация закона позволит направлять подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию.

Это необходимо в связи с продолжающейся агрессией России против Украины и потребностью в освоении новых видов вооружения, что требует длительного обучения и практики.

Законопроект предусматривает направление:

В Турцию:

Корвет Военно-Морских Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) со штатным экипажем до 106 военнослужащих.

В Великобританию:

Противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов" (типа Sandown), "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" (типа Alkmaar) – каждый с экипажем до 39 военнослужащих.

Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий – до 20 военнослужащих.

Финансирование расходов на направление и пребывание подразделений в Турции и Великобритании запланировано в пределах бюджета Минобороны Украины на 2025 год и составляет 135 млн грн.

В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения турецкой стороны на прохождение военных кораблей Черноморскими проливами Министерство обороны Украины (по представлению Командования Военно-Морских сил ВСУ) информирует президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.

