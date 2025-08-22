'Приходится жить с опасным соседом': Норвегия создала еще одну бригаду для мониторинга границы с Россией

Норвегия официально объявила о создании и развертывании второй военной бригады в своем арктическом регионе на границе с Россией. Речь идет о бригаде "Финнмарк", названной по месту развертывания военных. Таким образом Норвегия выполняет обязательство НАТО утроить численность своих Вооруженных сил до 2032 года.

Создание бригады "Финнмарк" проведено в рамках первой в истории страны стратегии национальной безопасности, принятой в начале этого года. С 1982 года Норвегия не создавала новых военных формирований, рассказали в правительстве страны.

Где развернуты военные

Бригада развернута на базе лагеря "Порсангмуен", командование принял генерал Джон Олав Фуглем.

Район Финнмарк находится в самой северной части региона Нур-Норге, Северная Норвегия. Он граничит с Финляндией на юге и с Мурманской областью России на востоке. Финнмарк полностью расположен за Северным полярным кругом,

"Нам приходится жить с наиболее опасным и непредсказуемым соседом – Россией. Создание бригады "Финнмарк" является необходимым ответом на растущие вызовы безопасности в мире", – заявил министр обороны Торе Оншуус Сандвик.

Что будет в составе бригады

Одновременно с развертыванием бригады правительство передало под контроль военных недавно отремонтированные объекты базы Порсангмуен (стоимость ремонта составила 130 миллионов евро). Таким образом, один из самых северных военных гарнизонов мира "будет контролировать российскую границу и ее милитаризованный Кольский полуостров", пояснил норвежский министр обороны.

Согласно плану обороны страны, уже вскоре бригада будет усилена боевой противовоздушной обороной, артиллерийским батальоном, одним легким пехотным батальоном, инженерной ротой и разведывательной эскадрильей.

Что предшествовало

Глава Службы разведки при министерстве обороны Норвегии, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что именно РФ сегодня является самой большой угрозой для его страны. Он также охарактеризовал Россию как "непредсказуемого соседа".

Нильс Стенсенс подчеркнул: Норвегия не находится в состоянии войны ни с кем, однако российский диктатор почему-то считает, что РФ находится в постоянном конфликте с Западом.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик считает, что российский диктатор определенно попытается напасть на страны НАТО. Но Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать блок гибридными атаками.

