Зеленский внес в Раду представление о назначении нового генпрокурора: что известно о кандидате

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украину представление о назначении нового генерального прокурора. Речь идет о кандидатуре Руслана Кравченко.

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Парламент рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом в Facebook сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

Спикер парламента заявил, что в Раду поступило представление главы государства о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и частью третьей статьи 131-1 Конституции Украины. Предложенную президентом кандидатуру будут рассматривать на ближайшем заседании Верховной Рады.

Что известно о Руслане Кравченко

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке, Луганской области. Его карьера преимущественно связана с органами прокуратуры. С 2012 по 2014 год он работал следователем и старшим следователем в Севастопольской прокуратуре, а затем старшим прокурором в Ровенской и Львовской прокуратурах.

Принимал участие в АТО (2014-2015) в качестве прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (в Дебальцево и Бахмуте), имеет статус участника боевых действий. С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины, а затем год был заместителем военного прокурора Центрального региона Украины. В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области, где участвовал в расследовании военных преступлений.

С 10 апреля 2023 года по 30 декабря 2024 года Руслан Кравченко занимал должность председателя Киевской областной военной администрации.

С 31 декабря 2024 года Руслан Кравченко является председателем Государственной налоговой службы Украины.

Как в Украине избирают генерального прокурора?

В Украине генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом по согласию Верховной Рады. Сначала глава государства вносит в парламент представление о даче согласия на назначение (или увольнение) кандидата на должность генерального прокурора.

Верховная Рада должна рассмотреть не позднее 10 дней со дня получения. После этого профильный комитет готовит заключение и рекомендацию.

В день голосования кандидат на должность генерального прокурора выступает в Верховной Раде и отвечает на вопросы депутатов. Также в этом пленарном заседании парламента принимает участие президент Украины.

Для назначения требуется согласие большинства народных депутатов. Голосование происходит открытым поименным голосованием.

Таким образом, для назначения генерального прокурора необходимо совместное решение двух ветвей власти: исполнительной в лице президента и законодательной в лице Верховной Рады.

Срок полномочий генерального прокурора составляет шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд. Кроме того, генеральный прокурор может быть снят с должности в случае выражения ему недоверия Верховной Радой.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины назначил Кравченко главой ГНС 31 декабря 2024 года. В тот же день должность получил новый глава Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинга) – бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Ранее сообщалось, что бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Генерал Марсель" может стать следующим генеральным прокурором Украины. Его кандидатура рассматривалась из-за общественного запроса на приход к власти боевых офицеров, с первого дня защищавших украинскую независимость на линии фронта.

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