В Украине назначили "главного налоговика" и нового руководителя Госфинмона: что о них известно

Кабинет министров Украины назначил новых глав Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинга). Ими стали экс-глава Киевской ОВА Руслан Кравченко и бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин соответственно.

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Такие решения Кабмин принял на заседании 31 декабря. При этом Игорь Черкасский был уволен с должности председателя Госфинмониторинга.

Кравченко, в свою очередь, стал первым постоянным руководителем ГНС с 2021 года. Тогда, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, глава налоговой Алексей Любченко был уволен с должности и назначен министром экономики. После этого в течение трех лет исполняющей обязанности главы ГНС была Татьяна Кириенко.

Как отметил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), назначение глав налоговой и Госфинмона должно координировать Министерство финансов. Однако, по словам нардепа, этого не произошло.

"С Минфином вообще никто эти назначения даже не собирался говорить. Возможно, они даже последние о них и узнали. Конкурсы тоже можно не проводить – до сих пор действует норма о военном положении, когда они остановлены", – рассказал Железняк.

Кто такой Руслан Кравченко

Кравченко родился в 1990 году в городе Северодонецк Луганской области. В 2007 году он окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а в 2012-м – юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", получил звание "лейтенант юстиции".

Новоназначенный "главный налоговик" Украины ранее работал в органах прокуратуры. В частности, с 2019 по 2020 год он был заместителем военного прокурора Центрального региона Украины.

А с 2020 по 2021 год занимал должность начальника управления по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора. С 2021 по 2023 год Кравченко возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

В 2023 году принимал участие в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Однако главой НАБУ Кравченко не стал.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской ОВА 10 апреля 2023 года. 28 декабря 2024 Кабинет министров согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности главы Киевской ОВА.

Филипп Пронин: что известно о новом главе Госфинмониторинга

Пронин родился в 1982 году в Киеве. В 2005 году он окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика", а в 2018-м – Частное высшее учебное заведение "Финансово-правовой колледж по специальности правоведение.

В начале карьеры Пронин работал в частном секторе, в частности финансистом и налоговым аналитиком. С 2005 году попал на госслужбу – был главным специалистом Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга, однако после этого вернулся в частный сектор, до 2010 года.

С 2010-го по 2017-й Пронин работал уже в Государственной службе финансового мониторинга, занимал должность заместителя директора департамента финансовых расследований. Кроме того, он Пронин представлял Украину в Минских переговорах о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Также был аккредитован экспертом Совета Европы по проведению оценки национальных систем противодействия отмыванию средств.

С 2017 по 2020 год возглавлял Управление выявления и розыска активов в АРМА. В 2021-м году вошел в состав Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В 2023 году указом президента Владимира Зеленского Пронин был назначен главой Полтавской ОВА. Кабмин уволил его с этой должности в тот же день, что и Кравченко из Киевской ОВА, – 28 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря 2024 года после увольнения с должности главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича правительство Украины определилось с новым руководителем учреждения. Исполняющим обязанности главы Института назначена Юлия Гнатюк.

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