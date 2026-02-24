Зеленский вместе с иностранными гостями приняли участие в молитве за Украину. Видео

24 февраля президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и иностранными гостями приняли участие в молитве за Украину. Событие приурочено к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения.

Трансляция торжества в Софийском соборе продолжалась на канале Офиса президента в You-Tube. Молитвы произнесли представители разных конфессий.

К мероприятию присоединились 11 иностранных высокопоставленных чиновников, которые ранее прибыли в украинскую столицу. Среди них: министр обороны Литвы Робертас Каунас, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Напомним, ранее в этот же день президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. Именно сегодня исполняется четыре года, как кремлевский глава Владимир Путин "берет Киев за три дня". За такой значительный промежуток времени Москва так и не смогла достичь своих первоочередных целей, а украинский народ стойко защищает свою землю.

Также в годовщину полномасштабной вооруженной войны РФ против Украины мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил всех, кто делал и работал для того, чтобы город выстоял. Кроме того, напомнил и показал, как столица жила в течение четырех лет российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Это стал уже десятый визит европейского политика в украинскую столицу с начала войны. Также украинскую столицу посетил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

