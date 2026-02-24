Киев выстоял: Кличко показал, как жила столица в течение четырех лет полномасштабной войны России против Украины. Видео

В годовщину полномасштабной вооруженной войны РФ против Украины мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил всех, кто делал и работал для того, чтобы город выстоял. Кроме того, напомнил и показал, как столица жила в течение четырех лет российской агрессии.

Видео дня

Ролики с воспоминаниями киевский городской голова разместил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Украина преодолеет все вызовы и победит.

Что известно

"Четыре года широкомасштабной войны Киев обороняется, живет и работает, преодолевая сложнейшие вызовы. Особенно этой зимой. И столица – сердце Украины – выстояла и 4 года назад, и теперь. Когда враг уничтожает критическую инфраструктуру, оставляя горожан в морозы без тепла и света", – написал Кличко.

Мэр поблагодарил жителей Киева, которые, не раздумывая, стали бок о бок в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы город выстоял. А также столичных коммунальщиков и все городские службы, которые сегодня, как и 4 года подряд, круглосуточно работают, чтобы после вражеских атак возвращать горожанам жизненно необходимые сервисы.

"Спасибо спасателям, врачам, учителям, работникам социальных служб, волонтерам, неравнодушному бизнесу. Всем, кто работает, чтобы Киев жил, развивался и строил планы на будущее. Дань уважения нашим воинам, которые героически сражаются за свободу и государственность Украины! Вечная память павшим защитникам! Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, эвакуация населения в Киеве началась в первые же часы полномасштабного вторжения страны-террориста РФ в Украину. Большинство дорог города, которые вели на запад, в частности, проспект Берестейский, сковали многокилометровые пробки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!