Зеленский в Японии встретился с Сунаком и Мэлони: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, находясь в Японии, провел встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Мероприятия состоялись в рамках саммита стран "Большой семерки", который в этом году проходит в Хиросиме (с 19 по 21 мая).

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О переговорах с британским премьером Зеленский сообщил на своем канале в Telegram. Глава нашей страны поблагодарил Лондон за лидерство в международной коалиции истребителей.

"Обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время состоявшихся 14 мая переговоров в Великобритании. Пообщались о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и скоординировали наши позиции в преддверии участия в саммите "Группы семи"", – раскрыл детали президент Украины.

В этот же день Зеленский встретился с Мелони. Они также скоординировали позиции перед тем, как представители Украины поучаствуют в саммите G7.

"Важно продолжать диалог между Украиной и Италией в вопросах двусторонних отношений. Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", – написал глава государства в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Зеленский в Японии также намерен провести встречу с президентом США Джо Байденом. Возможно, американский лидер объявит о новом пакете военной помощи для защитников Украины.

– О том, как начинался трехдневный саммит стран G7 – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, США – читайте по ссылке.

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