Зеленский поедет на саммит G7 и встретится с Байденом – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский из Саудовской Аравии поедет на саммит G7, который проходит в Японии в городе Хиросима. Там он намерен провести встречу с президентом США Джо Байденом.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.

На саммите "Большой семерки" ждут президента Украины Владимира Зеленского. До последнего не было известно, в каком формате он будет там выступать – онлайн или вживую.

Руководитель ОП Андрей Ермак подтвердил, что из Саудовской Аравии украинская делегация полетит в Хиросиму и в воскресенье, 21 мая, Зеленский лично присоединится к совещанию лидеров крупнейших экономик мира.

"Да, я могу это подтвердить", – сказал Ермак в эфире телемарафона в ответ на вопрос, может ли он подтвердить тот факт, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии.

Ермак также в общем сказал, о чем будут говорить Зеленский с Байденом на саммите "Большой семерки".

"Сообщение президента Байдена (о подготовке пилотов Украины на F-16 – ред.), с которым президент будет встречаться в ближайшие дни, и я думаю, что в деталях будет проговаривать не только эти вопросы, но и многие другие вопросы", – сказал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 мая в Японии стартовал трехдневный саммит стран G7 – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, США. Лидеры государств начали мероприятие из совместного посещения Мемориального музея мира в Хиросиме, которое документирует разрушения, вызванные сбросом на страну двух атомных бомб в 1945 году. Также политики подписали заявление, в котором призвали Российскую Федерацию вывести войска из Украины.

В целом саммит "Большой семерки" в японской Хиросиме поднимет тему поддержки Украины, которая продолжает отчаянно бороться за свою свободу и демократические ценности. Ведь город, который в 1945-м перенес самые тяжелые бомбардировки, стал связующим с украинскими городами, которые с 24 февраля 2022 года ежедневно подвергаются атакам оккупантов из РФ.

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