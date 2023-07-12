Зеленский в Вильнюсе рассказал, какими должны быть гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Киев не имеет юридически закрепленных гарантий безопасности от партнеров. Соответствующие договоренности планируются заключать на двустороннем уровне – с каждой страной-гарантом безопасности.

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Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции в Вильнюсе. "У нас нет реальной гарантии безопасности от наших партнеров, я имею в виду юридически. У нас есть фактические гарантии безопасности, такие как финансовые, санкционные, оборонные. Это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой зонтик гарантий безопасности", – сказал он.

По его словам, в документах о гарантиях безопасности будут "все те вещи, которые есть или которых нам не хватает".

"Эти вещи будут на двустороннем уровне. Этот документ позволяет приобщиться другим партнерам, кроме стран "Большой семерки", – пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что не считает гарантиями безопасности Будапештский меморандум.

"Я не понимаю никакой ответственности в нем, я не вижу там никакой конкретики. Кроме того, что Украина была с этим документом и осталась в одиночестве. По пути в НАТО мы хотели бы иметь те гарантии, которые есть сейчас у нас и иметь их постоянно", – рассказал он.

Президент добавил, что в Киеве хотят иметь "соответствующий документ, чтобы помощь была выписана и конкретна".

"Сегодняшняя рамочная декларация гарантий безопасности открывает возможность этих двусторонних мощных документов", – сказал глава государства.