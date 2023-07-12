Байден и Эрдоган в Вильнюсе обсудили поддержку Украины: к чему договорились

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, во время беседы речь зашла и об Украине.

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Как сообщает CNN, стороны договорились продолжать поддерживать нашу страну в ходе борьбы с российской агрессией. Также они обменялись мнениями в сфере обороны.

"Лидеры обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе их неизменную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море", – говорится в отчете Белого дома о встрече.

Как отмечает пресс-служба, президенты также обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по оборонным и экономическим приоритетам.

К слову, лидеры также подняли тему Швеции, так как в этот же день Турция дала свое согласие на ее вступление в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, потому что это приведет к войне Альянса с Россией. Кроме того, нашему государству все еще нужно выполнить некоторые требования, что усложняется военными действиями на его территории.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявил, что Украина станет членом НАТО без Плана действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. Выступление главы государства ожидается в 18.00 по Киеву, информируют украинские СМИ.

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