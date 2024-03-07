Зеленский в пятницу посетит Турцию и проведет переговоры с Эрдоганом: подробности визита

Турцию 8 марта посетит президент Украины Владимир Зеленский. Там он проведет переговоры с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Официальный визит украинского президента 7 марта на своем сайте анонсировала пресс-служба Эрдогана. Главной темой разговора будет полномасштабная война России против нашей страны.

Заявляется, что лидеры "подробно обсудят ход продолжающейся войны между Украиной и Россией, последнюю ситуацию в контактах относительно продолжения Соглашения о зерновом коридоре, поиск постоянного мира в регионе и отношения Турции и Украины".

Напомним, что 7 июля 2023 года Зеленский приезжал в Турцию с рабочим визитом.

25 августа 2023-го в Украину приезжал министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан.

Как писал OBOZ.UA, в январе текущего года Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, а также Румынией, Польшей, Великобританией.

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