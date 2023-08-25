Обсудили российские риски в Черном море: Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции. Фото и видео

В Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он 25 августа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения блокирования Россией зернового коридора в Черном море, а также Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту по ее выполнению.

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Визит главы турецкой дипломатии вместе с недавними заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в очередной раз подтвердили, что это государство последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. О ключевых темах переговоров с Фиданом рассказал сам Зеленский.

"Встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Много важных вопросов: Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора. Спасибо Турции за постоянную и последовательную поддержку Украины!" – отметил глава государства, опубликовав краткий видеоотчет со встречи.

Несколько подробнее о переговорах с турецким министром иностранных дел рассказали в Офисе президента Украины. Так, в ходе переговоров Зеленский поблагодарил Турцию в лице Хакана Фидана за постоянную и последовательную поддержку Украины, а также за дипломатические усилия турецкого руководства и, в частности, президента государства, направленные на прекращение войны и восстановление стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Отдельно Зеленский выразил благодарность Турции за оказанную гуманитарную поддержку, а также за содействие в освобождении украинских военнопленных.

В то же время, глава государства акцентировал внимание на важности обращения Эрдогана к участникам саммита международной Крымской платформы. Выступая по видеосвязи во время открытия саммита 23 августа, турецкий лидер отметил, что Турция признает оккупированный Россией Крым неотъемлемой частью Украины.

"Турция не признает аннексию Крыма и с самого начала твердо осуждает незаконность этого действия. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы всегда озвучивали на любой площадке, включая ООН, что Крым является частью Украины. Безопасность и благосостояние крымских татар также является одним из наших приоритетов", – заявлял тогда Эрдоган.

Такие заявления, уверен Зеленский, крайне важны для Украины и для международного сообщества в целом.

"Мы услышали очень важные сигналы поддержки нашей территориальной целостности и суверенитета. Важно, что президент Эрдоган обратился к нам со словами, что Крым – это Украина", – подчеркнул президент во время встречи с министром иностранных дел Турции.

В ходе переговоров стороны обсудили риски, связанные с блокировкой со стороны России зернового коридора в Черном море, а также затронули вопрос реализации украинской формулы мира.

"Турция стала одним из первых лидеров Формулы мира. Рассчитываем на дальнейшую активную роль Турецкой Республики в ее имплементации", – заявил глава государства.

Глава турецкой дипломатии подтвердил сделанное Эрдоганом заявление и отметил непреклонную поддержку со стороны его страны территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он признал важность формулы мира, которую предлагает Украина.

Напомним, 17 августа появилась информация, что якобы Турция готова гарантировать проход судов с украинским зерном через Босфор и Дарданеллы.

Об этом сообщает телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Издание также отметило, что в турецком оборонном ведомстве констатировали, что пока "ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы".