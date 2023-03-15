Зеленский уволил руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Документ

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта уволил глав трех областных военных администраций. Сергей Гайдай уволен с должности руководителя Луганской ОВА, Максим Марченко – Одесской и Сергей Гамалий – Хмельницкой.

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Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте Офиса президента. О назначении новых руководителей указов пока нет.

Во вторник, 14 марта, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Гайдая, Марченко и Гамалия. По согласованию правительства глав ОВА увольняет и назначает президент Украины.

Сергей Гайдай руководил Луганщиной с 25 октября 2019 года. До этого был главой Мукачевской райогосадминистрации.

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