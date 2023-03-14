Кабмин согласовал увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия соответственно. Такое решение было принято на заседании правительства 14 марта 2023 года.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Кто будет назначен на эти должности вместо них, пока не сообщается.

"Кадровый блок. Кабинетом министров Украины согласовано увольнение: Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации; Марченко Максима Михайловича с должности главы Одесской областной государственной администрации; Гамалия Сергея Вячеславовича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации", – сообщил Тарас Мельничук.

Как известно, глав ОВА увольняет и назначает президент Украины по согласованию правительства Украины.

Напомним, Сергей Гайдай возглавлял Луганскую область с 25 октября 2019 года. До этого работал главой Мукачевской районной государственной администрации.

Сергей Гамалий был главой Хмельницкой области с 3 декабря 2020 года. До этого занимался предпринимательской деятельностью.

Полковник ВСУ Максим Марченко был назначен на должность главы Одесской ОВА уже во время полномасштабной войны – 1 марта 2022 года, а до этого был командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время председательства Сергея Гамалия 19 августа 2022 года в Хмельницкой области сторонники пророссийской "Украинской Православной Церкви Московского Патриархата" провели так называемый "крестный ход". В числе прочей символики участники акции несли российский триколор.

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