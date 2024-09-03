Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя главы ОП – указ президента

Ростислав Шурма был уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Зеленский.

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Указ №603/2024 об увольнении Шурмы президент подписал во вторник, 3 сентября.

Заместителем руководителя ОП Зеленский назначил Шурму 23 ноября 2021 года.

Как пишет Forbes, Шурма курировал в ОП экономическое направление, в частности, выступал за идею экономического бронирования и налоговую модель "10-10-10".

"Причина увольнения Шурмы – отсутствие совместного видения с международными партнерами по ключевым вопросам, в том числе по повышению налогов", – заявил собеседник издания.

Как сообщал OBOZ.UA, глава руководящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал "большую перезагрузку правительства" – более 50% штата изменится. В среду, 4 сентября, ожидается день увольнений министров, а на следующий день, 5 сентября – день новых назначений.

В Верховную Раду Украины уже поступили заявления об отставке от нескольких чиновников. В частности, речь идет о трех министрах, вице-премьер-министре, а также главе Фонда государственного имущества.

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