Зеленский: Украина заслуживает стать членом НАТО и станет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство заслуживает того, чтобы стать членом НАТО. Он убежден, что это обязательно произойдет.

Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в четверг, 28 сентября. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

Президент подчеркнул, что членство Украины в Североатлантическом альянсе – гарантия продолжительного мира для всей Европы.

"Украина заслуживает стать членом НАТО и станет. Обязательно. И это не просто наша украинская амбиция. Это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир", – сказал он.

Видео дня

Зеленский отметил, что украинские власти тщательно работают над тем, чтобы был практический прогресс в вопросе членства нашей страны в НАТО. В этом контексте сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом была обсуждена работа нашего формата Совета Украина – НАТО. В частности, речь шла о том, что можно сделать, используя этот формат. Президент назвал эти переговоры "хорошей встречей".

Стоит отметить, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Украину. Глава Североатлантического альянса провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе диалога генсека НАТО и главы украинского государства главными темами были полномасштабная война, развязанная Россией, поддержка нашего государства западными союзниками и будущее Украины в Североатлантическом альянсе.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее генсек Североатлантического альянса отметил: Киеву необходимы гарантии безопасности, чтобы история не повторилась. Однако нет никаких сомнений, что Украина, в конце концов, будет в НАТО.

– Столтенберг также призвал ряд представителей Запада не критиковать контрнаступление Сил обороны, а доверять украинским военным и помогать им. "Вы не можете сидеть здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО или ЕС, и рассказывать, каким образом нужно воевать. Это их задача, они рискуют своей жизнью", – подчеркнул он.

– Столтенберг неоднократно указывал на то, что исключительно Киев может принимать решения касательно переговоров с Москвой и решать, какой исход будет приемлемым.

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