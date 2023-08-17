Столтенберг: только Украина будет решать условия переговоров с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал шокирующее заявление главы своей канцелярии Стиана Йенссена о том, что Украина якобы может "уступить" свою территорию России в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что только Киев будет определять условия возможных переговоров со страной-агрессором.

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Слова Столтенберга в четверг, 17 августа, процитировало издание Le Monde. Также исключительно Украина будет решать, какой исход этих переговоров для нее будет приемлемым.

При этом задача НАТО, по словам генсека, оказывать украинскому народу полную поддержку.

"Украинцы и только украинцы должны решать, когда будут выполнены условия для переговоров, и решать за столом переговоров, в случае, если они состоятся, какое решение является приемлемым. Наша задача – поддержать их", – подчеркнул он.

Напомним, что Стиан Йенссен, начальник штаба генсека НАТО Йенса Столтенберга, признал, что сделал ошибку, когда заявлял о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на отказ от некоторых своих территорий. Чиновник отметил, что "не должен был так говорить".

В Украине мгновенно отреагировали на такое скандальное высказывание. В МИД назвали слова Йенссена "абсолютно неприемлемымы". Более того, участие отдельных представителей НАТО в формировании подобных нарративов играет на руку России.

В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что предложение Йенссена странное и это "проигрыш демократии".

Как сообщал OBOZREVATEL, заявление Стиана Йенссена о том, что Украина может уступить свою территорию РФ в обмен на членство в НАТО, вызвало шок среди дипломатов Альянса.