Зеленский: Украина делает все, чтобы санкции против атомки РФ были глобальными, слава тем, кто в это время защищает нашу землю

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за развязанную войну. Это непросто, учитывая, что ее энергетика по-прежнему востребована в мире, однако международные партнеры осознают важность мероприятий, направленных на изоляцию агрессора.

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Об этом он рассказал в обращении к нации 12 февраля, опубликованном пресс-службой своего Офиса. Президент отметил, что все санкции против РФ преодолевали сложный дипломатический путь, но в конце концов были достигнуты, так будет и с "атомкой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Например, по нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, вовлеченные в войну, обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет!", – подчеркнул Зеленский.

Также президент обратил внимание на собственную энергетику Украины и обратился ко всем специалистам, которые ежедневно работают над предотвращением последствий обстрела гражданской инфраструктуры Россией. Именно благодаря им последние атаки прошли для украинцев сравнительно без последствий.

"Этот день и вчерашний большинство украинцев прошли без массовых отключений. Конечно, в отдельных районах и городах были ограничения. Там, где степень разрушений слишком значительна. Конечно, с началом новой рабочей недели потребление вырастет, а значит, появятся графики. Но сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами и "шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого и каждого работающего ради сохранения нашей энергосистемы", – обозначил Зеленский.

Лидер нации также отдельно поблагодарил украинских воинов, которые отважно защищают нашу страну на самых горячих и критических направлениях – Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинка, Авдеевка, а также всей линии фронта Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Он подчеркнул, что у Сил обороны нет выходных, они выполняют свой долг самоотверженно, вселяя веру в победу каждому украинцу.

"Спасибо всем, кто работает ради нашего государства! Слава каждому и каждой, кто в бою! Устойчивость, единство и взаимопомощь – это наша сила! Слава Украине", – завершил свое послание гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский утвердил решение СНБО оприменении санкций против 200 лиц, связанных с атомным производством России. Под ограничения, в частности, попал советник Владимира Путина Юрий Ушаков и ряд топ-чиновников российских госпредприятий.

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