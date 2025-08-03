'Продолжается работа над списками': Зеленский анонсировал обмен еще 1200 военнопленных

Президент Владимир Зеленский анонсировал новый этап обмена военнопленными с Россией. Глава государства подчеркнул, что стороны договорились про обмен в формате 1200 на 1200 человек.

Видео дня

На данный момент продолжается работа над формированием списков пленных. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Ключевой вопрос переговорного трека

Президент проинформировал, что обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком переговорный трек, а именно исполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи. Зеленский подчеркнул, что среди ключевых вопросов – продолжение обменов военнопленными.

Глава государства отметил, что есть договоренность об обмене 1200 человек, сейчас идет работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Продолжается также работа, чтобы разблокировать возвращение гражданских.

Работа с партнерами

Зеленский также добавил, что Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, помогающими дипломатии, в частности контактах с американской стороной, и об усилиях по возвращению детей, которые были похищены и вывезены в Россию.

Кроме того, с Умеровым президент обсудил следующие заседания Ставки и тематику докладов. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и всей нашей критической инфраструктуры к отопительному сезону, а также развитие украинской ПВО и дальнобойные удары по российской логистике.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "разочарован" в Путине, и указал, что его предыдущий срок России для содержательного участия в переговорах о прекращении войны теперь будет выпадать на 10 дней с 29 июля – 8 августа.

Через некоторое время российский диктатор впервые публично отреагировал на установленный Трампом "дедлайн" для завершения войны, заявив, якобы он "стремится к миру".

Президент Украины Владимир Зеленский после такого цинизма со стороны Кремля указал, что Киев поддерживает усилия США по завершению начатой Россией полномасштабной войны. Поэтому в очередной раз подтверждает свою готовность провести встречу на уровне лидеров, даже с участием диктатора Путина, в любое время. Москва же должна засвидетельствовать свою готовность к миру – и перейти от технических встреч и безрезультатных заявлений к предметному разговору.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!