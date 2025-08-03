Кривоножко официально возглавил Воздушные силы: чем известен командующий

Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных сил назначил нового командующего этим родом войск. Им стал Герой Украины Анатолий Кривоножко, который до этого временно исполнял обязанности командующего.

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Перед новым командующим ВС ВСУ глава государства поставил задачу обеспечить комплексное развитие боевой авиации и сил ПВО в эффективном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщил Зеленский.

Зеленский назначил командующего Воздушных сил

О назначении нового командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский объявил после обеда 3 августа. В этот день, в первое воскресенье последнего месяца лета, в Украине отмечают День Воздушных сил.

"Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины. И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы", – отметил глава государства.

Что известно об Анатолии Кривоножко

Новоназначенный командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко почти год возглавлял этот вид войск в статусе временно исполняющего обязанности. Он сменил уволенного 30 августа 2024 года президентом Владимиром Зеленским тогдашнего командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Известно, что с 2006-го по 2008 год Кривоножко проходил службу в должности командира 114-й бригады тактической авиации. Затем он занимал должность заместителя командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

С 2014 года будущий командующий Воздушными силами участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины. 5 декабря 2016 года получил звание генерал-майора, а 12 октября 2018-го стал генерал-лейтенантом.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Кривоножко продолжает выполнять боевые задачи. Президент Зеленский 24 августа 2023 года присвоил ему звание Героя Украины и лично вручил орден "Золотая Звезда".

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу глава государства вручил орден "Золотая Звезда" командующему воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко, которому присвоено высшее звание – Героя Украины. Благодаря его умелому командованию в пределах зоны ответственности уничтожено более 1160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одну надводную цель", – сообщали тогда на сайте президента.

Также Анатолий Кривоножко награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней и орденом Даниила Галицкого "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Зеленский добавил, что в рядах Воздушных сил тысячи украинцев делают все возможное и даже больше, чтобы небо над Украиной оставалось украинским. Поэтому в профессиональный праздник ВС ВСУ глава государства отметил вклад этого вида войск в защиту Украины.

Что еще сказал Зеленский в День Воздушных сил

"Это профессиональные военные, технические команды, привлеченные эксперты, волонтеры – большое и патриотическое сообщество, которое защищает Украину. Это наша боевая авиация, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Три главные составляющие безопасности украинского неба. Один из крупнейших наших общих результатов – Украина не позволила господствовать в своем небе россиянам, и это чрезвычайная работа, героизм, самоотверженность, профессионализм многих наших людей", – сказал президент.

Сейчас в Воздушных силах, по его словам, реализуется стратегия развития, рассчитанная на 20 лет.

"Сегодня были доклады о шагах, которые необходимо сделать. Уже в этом году зашли в Украину и применяются "Миражи". Увеличен украинский парк F-16. Определили приоритеты в интеграции иностранной техники в Силах обороны Украины. Главная цель трансформации украинской авиации – обеспечить для нашего государства сильную и современную авиационную составляющую Сил обороны, которая будет фактической частью сил НАТО и одной из самых крепких в Европе", – говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что украинской боевой авиации есть чем гордиться, хотя большинство достижений сейчас рано раскрывать: они пока являются тайными и непубличными.

"Но путь, который украинская авиация прошла за годы полномасштабной войны, действительно беспрецедентный, и украинцы доказали, что мастерство наших людей и способность реализовывать чрезвычайно сложные задачи – действительно образцовые. Спасибо за это каждому, кто вовлечен", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

Ранее в Воздушных силах раскрыли, сколько вражеских целей уничтожили в июле. За месяц вражеских атак рекордной интенсивности защитники неба над Украиной ликвидировали десятки ракет и тысячи дронов разных типов.

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