Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с ЕИБ: первые детали

Внедрение в Украине единой системы экстренной помощи частично будет профинансировано Европейским инвестиционным банком. Для этого создается делегация, которая будет вести переговоры с ЕИБ.

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Такой вывод можно сделать из последнего распоряжения президента Украины Владимира Зеленского. В частности, этим документом глава государства утвердил состав данной делегации.

Делегацию для переговоров с Европейским инвестбанком по заключению финансового соглашения "Цифровые службы реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине" (речь идет о проекте внедрения системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112) возглавил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

Именно он уполномочен на подписание соглашения с ЕИБ.

Также в составе делегации представители Минэкономики, Минфина, Минюста и департамента ЕС и НАТО (МИД). Но указанным распоряжением главе делегации разрешено вносить изменения в состав делегации.

Как сообщал OBOZ.UA, служба 112, которую в Украине ввели на базе Министерства внутренних дел еще в прошлом году, с июля этого года работает в Днепре. Также "Единое окно" для сообщений о чрезвычайных ситуациях по номеру 112 работает в Винницкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Черкасской и Черниговской областях.

Службу 112 в Украине пытались создать еще в 2012 году (для проведения в стране Евро-2012). Сообщения о запуске соответствующей службы в МВД были и во времена Порошенко Однако впервые служба в Украине офицально заработала именно в начале прошлого года – ее введение в стране является одним из условий вступления государства в ЕС.

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