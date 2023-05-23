Зеленский: сейчас главная задача государства в усилении нашей обороны

Во вторник, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в Донецкой области, в районе Угледара и Марьинки. Эта поездка стала завершающим компонентом после встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись в эти дни и в предыдущие недели.

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Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Он пояснил, что именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине Корпуса морской пехоты – к существующим подразделениям будут добавлены новые бригады, снабженные современным оружием и техникой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Президент сообщил, что, находясь с украинскими военными, вручил государственные награды и ленты "За мужество и отвагу" лучшим подразделениям, защищающим указанную часть фронта.

"Это 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 140-й отдельный разведывательный батальон. Очень мощные подразделения, и я благодарен каждому из вас! Спасибо за шевроны, это действительно очень почетно!" – отметил Зеленский.

Он пояснил, что главная задача нашего государства и смысл фактически каждой нашей международной коммуникации заключается именно в укреплении Украины, усилении нашей обороны, увеличении возможностей наших воинов и нашего государства в целом.

"Каждый зарубежный визит и почти каждые переговоры позволяют Украине стать сильнее", – отметил президент.

Глава государства также отметил работу других подразделений:

– 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского;

– 137-го отдельного батальона морской пехоты;

– 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь";

– 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка;

– 74-го отдельного разведывательного батальона;

– 5-й отдельной Слобожанской бригады Национальной гвардии, воюющей в Луганской области.

"Спасибо всем, кто придает Украине силы! Сила нашего государства сейчас, сила нашей обороны сейчас – это основа силы международного порядка, основанного на правилах", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время посещения фронтового участка Зеленский провел разговоры с командирами и рядовыми военнослужащими бригад Военно-морских сил ВСУ.

В Офисе президента рассказали подробности поездки, отметив, что украинский лидер по случаю Дня морской пехоты посетил передовые позиции ВСУ в полосе обороны Угледар – Марьинка. Он заслушал доклад командующего морской пехотой и ОТУ "Донецк" генерал-лейтенанта Юрия Содоля по поводу текущей ситуации на определенном участке фронта. Также пообщался с украинскими воинами и принял участие в торжествах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 мая Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты. Такое решение было принято с целью существенно усилить потенциал украинских морпехов;

– Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинских морпехов с их профессиональным праздником. Глава государства заявил, что враг чувствует мощь наших воинов и поблагодарил их за защиту государства.

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