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Зеленский посетил передовую и вручил награды украинским защитникам в День морской пехоты. Фото

Марина Лисничук
Новости политики
1 минута
408
Зеленский посетил передовую и вручил награды украинским защитникам в День морской пехоты. Фото

Президент Владимир Зеленский 23 мая посетил передовые позиции сил обороны на фронте. Он вручил награды морским пехотинцам, которые в этот вторник отмечают профессиональный праздник.

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Верховный главнокомандующий поблагодарил всех воинов за защиту Украины. Фото из его поездки опубликовала его пресс-служба.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" – отметил президент.

Зеленский посетил передовую и вручил награды украинским защитникам в День морской пехоты. Фото

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