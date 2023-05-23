Зеленский посетил передовую и вручил награды украинским защитникам в День морской пехоты. Фото

Президент Владимир Зеленский 23 мая посетил передовые позиции сил обороны на фронте. Он вручил награды морским пехотинцам, которые в этот вторник отмечают профессиональный праздник.

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Верховный главнокомандующий поблагодарил всех воинов за защиту Украины. Фото из его поездки опубликовала его пресс-служба.

"Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!" – отметил президент.

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