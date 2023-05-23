"Особый день": Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в Украине. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая объявил о создании Корпуса морской пехоты. Такое решение было принято с целью существенно усилить потенциал украинских морпехов.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. "Особенный день. Особенный для всех граждан Украины. День особой отваги, стойкости, силы, которые есть у бойцов морской пехоты Украины", – написал он.
Зеленский добавил, что государство будет делать все для развития "важного, крепкого рода войск", оснащения украинской пехоты современным оружием, техникой и создания новых бригад морпехов.
"Благодарю каждого воина за то, что вы делаете все ближе самую главную страницу нашего государства. Это страница справедливой украинской победы. Слава вам – всем морским пехотинцам Украины!" – поблагодарил глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты. Зеленский, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинских морпехов с профессиональным праздником. Глава государства заявил, что враг чувствует мощь наших воинов, а главнокомандующий поблагодарил морпехов ВСУ за профессиональность, стойкость и выносливость.
– Зеленский в День морской пехоты посетил передовую и вручил награды морпехам. На фронте президент встретился с командирами бригад ВМС ВСУ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!