'Особый день': Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая объявил о создании Корпуса морской пехоты. Такое решение было принято с целью существенно усилить потенциал украинских морпехов.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. "Особенный день. Особенный для всех граждан Украины. День особой отваги, стойкости, силы, которые есть у бойцов морской пехоты Украины", – написал он.

Зеленский добавил, что государство будет делать все для развития "важного, крепкого рода войск", оснащения украинской пехоты современным оружием, техникой и создания новых бригад морпехов.

"Благодарю каждого воина за то, что вы делаете все ближе самую главную страницу нашего государства. Это страница справедливой украинской победы. Слава вам – всем морским пехотинцам Украины!" – поблагодарил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты. Зеленский, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинских морпехов с профессиональным праздником. Глава государства заявил, что враг чувствует мощь наших воинов, а главнокомандующий поблагодарил морпехов ВСУ за профессиональность, стойкость и выносливость.

– Зеленский в День морской пехоты посетил передовую и вручил награды морпехам. На фронте президент встретился с командирами бригад ВМС ВСУ.