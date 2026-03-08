Зеленский с премьером Нидерландов почтили память погибших защитников и защитниц Украины. Фото

8 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен почтили память павших украинских военных. Церемония состоялась в Киеве.

Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства. Политики отдали дань уважения украинским военным, которые погибли, защищая независимость страны. Чествование состоялось у Стены памяти павших защитников и защитниц Украины.

Президент поблагодарил всех, кто стал на защиту государства. Он подчеркнул, что Украина помнит и чтит подвиг каждого воина, который отдал жизнь в борьбе за независимость.

"Спасибо каждому и каждой. Помним и уважаем подвиг наших героев – всех, кто стал на защиту Украины и отдал свою жизнь в этой борьбе за независимость", – отметил украинский президент.

