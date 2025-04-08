Зеленский с де Вевером посетили производство украинских дронов и боевых роботов. Видео

Во вторник, 8 апреля, в Украину прибыл с визитом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Вместе с президентом Владимиром Зеленским они осмотрели продукцию украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе разведывательные и ударные БПЛА, наземные роботизированные комплексы и морские дроны.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, а детали раскрыли в Офисе президента. "Гордимся тем, что наша индустрия так сильно помогла защитить Украину. Все эти "птички" очень важны для нас и очень опасны для россиян", – написал глава государства.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин и заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр рассказали о характеристиках и возможностях применения этих средств.

Также политики встретились с представителями украинских и бельгийских оборонных компаний. Стороны обсудили развитие украинского ОПК, возможности совместного производства и локализацию деятельности в Украине.

Были подписаны документы о сотрудничестве между бельгийскими и украинскими оборонными компаниями. Они предусматривают наращивание совместного производства и технического обслуживания средств защиты неба.

"Думаю, что новые проекты между нами, между нашими индустриями, между нашим частным сектором и правительствами очень важны, конечно, для выживания Украины и для увеличения нашего совместного производства. И, конечно, они очень важны для будущего, для безопасности будущего всей Европы", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Бельгия заключили три соглашения в оборонной сфере. Во время визита в Киев премьер-министра Бельгии Барта де Вевера 8 апреля обсуждали, в частности, совместное производство и инвестиции в производство в Украине.

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