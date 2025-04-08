Украина и Бельгия заключили три соглашения в оборонной сфере: Зеленский рассказал подробности

Украина и Бельгия заключили три соглашения в оборонной сфере. В ходе нынешнего визита в Киев премьер-министра Бельгии Барта де Вевера 8 апреля обсуждались, в частности, совместное производство и инвестиции в производство в Украине.

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Об этом президент Владимир Зеленский написал в официальном Telegram-канале, а также сообщил на совместном с Бартом де Вевером брифинге, передает корреспондент OBOZ.UA. В частности, он рассказал, что по итогам визита премьера Бельгии достигнуты три соглашения в оборонной сфере.

По словам Зеленского, вместе с Бартом де Вевером Украину посетили представители десяти оборонных компаний Бельгии.

"Мы говорили и о совместном производстве, и об инвестициях в производство в Украине. Это то, что будет работать на безопасность всей Европы. Сегодня есть три соглашения с нашими бельгийскими партнерами, с бельгийскими производителями у наших производителей, подписываются соответствующие документы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что потенциал Украины сейчас в защите – "это потенциал всей Европы в сдерживании какой-либо вражеской активности против Европы".

В целом Бельгия поддерживает Украину последовательно с первых дней полномасштабного нападения РФ, напомнил Зеленский. Это оборонная, политическая, гуманитарная поддержка, в том числе украинцев в Бельгии.

"А самое главное, как основа нашего взаимодействия – это ощущение справедливости. Ощущение, которое Бельгия с нами разделяет: справедливость нашей защиты и несправедливость российской агрессии. Я благодарю весь народ Бельгии", – резюмировал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 апреля в Киев прибыли премьер Бельгии Барт де Вевер, министр иностранных дел Максим Прево и министр обороны этой страны Тео Франкен. Бельгийская делегация посетила Бучу в Киевской области и почтила память погибших во время российской оккупации.

В рамках визита было объявлено об оборонном пакете помощи Украине на 1 млрд евро. В последующие годы Бельгия намерена направлять на военную помощь Украине аналогичные суммы. Кроме того, в этом году Брюссель передаст ВСУ два F-16 на запчасти, еще два обещают передать в 2026 году.

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