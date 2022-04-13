Зеленский: Россия хотела взять Киев за 48 часов, а сами за 48 дней потеряли людей больше, чем в Афганистане

За 48 дней войны в Украине российские войска утратили больше солдат, чем за 10 років в Афганистане или две кампании в Чечне. Хвастливые заверения Москвы за 48 часов захватить Киев и пройтись по нему парадом оказались чересчур преждевременными и фатальными.

Об этом заявил лидер украинской нации Владимир Зеленский в своем традиционном обращении, которое транслировал Офис президента. Общий список "двухсотых" для России уже в ближайшее время скоро достигнет отметки в 20 тысяч (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Какой финальный уровень своих же потерь для главы Кремля приемлем? Десятки или все-таки сотни тысяч погибших россиян? Очевидно, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует", – заметил президент.

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Зеленский также развеял ложь России, которая продолжает твердить через свои пропагандистские СМИ о вынужденной заботе про Донбасс. Сегодня города этого региона Украины подвергаются такой тотальной жестокости, которой едва ли подвергались во Второй мировой войне.

"И от кого? От российских войск. На Донбассе же повторили и историю блокады Ленинграда. Зачем? Что бы об этом сказали люди, которые погибли или чуть не погибли в Ленинграде во время нацистской блокады? Что бы они сказали про блокаду Мариуполя?", – задал Зеленский риторический вопрос своим оппонентам.

Глава государства в очередной раз заверил российских оккупантов, что ни один насильник, убийца и мародер, состоящий в их рядах, не уйдет от ответственности за совершенно в Буче. И никакие абсурдные оправдания Москвы, что Бучанская резня – только "инсценировка" не сработают в их пользу.

"Почему-то до сих пор не прокомментировали массовые убийства в Бородянке, Гостомеле, Макарове, в городах и селах Черниговской, Харьковской областей, на Донбассе. Нет в мире столько "инсценировщиков", сколько в российской армии есть убийц", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что ежедневно украинские правоохранители получают все новые свидетельства и подтверждения системных изнасилований наших женщин, а также детей захватчиками РФ. Он поразился степенью зверского отношения к тем, кто абсолютно лишен возможности себя защитить.

"Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли русские солдаты. Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько времени и усилий для этого не понадобится, мы всех найдем. И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки. Достанем каждого", – пообещал государственный лидер Украины.

Напоследок Зеленский обратил внимание, что наши граждане и мир справедливо высмеивает нерадивую армию оккупантов, чьи танки глохнут в полях, БТРы угоняют фермеры на тракторах, БПЛА сбивают банкой квашеных огурцов, однако не всегда все выглядит столь комично. Российские войска, к сожалению, продолжают держать блокаду части украинских областей и наводить там страшные порядки.

"Это не значит, что мы должны их бояться. Это значит, что мы не должны умалять заслуг наших бойцов, нашей армии. Мы гордимся вами. Мы восхищаемся вами. Мы гордимся и всеми нашими людьми, которые, несмотря на оккупацию, выходят на улицы. Протестуют. Выгоняют врага так, как могут. Гордимся всем нашим народом! Поэтому нужно всегда подчеркивать: если наши города и села оккупированы, то это только временно. И они обязательно будут освобождены!", – резюмировал лидер нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский выступил перед литовским парламентом. Он рассказал о преступлениях и геноциде, которые российские военные творят на территории нашей мирной страны и призвал соседей усилить санкционное давление на агрессора.