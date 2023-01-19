Зеленский: Россия должна ответить за каждый сожженный украинский город и село, разрушенная жизнь

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация должна понести ответственность за каждую отнятую жизнь украинца, за каждое село и город, которые стерты с лица земли после полномасштабного вторжения. Справедливость должна восторжествовать, зло должно быть наказано.

Видео дня

Об этом президент сказал во время онлайн-обращения к международным партнерам в Давосе, которое транслировала пресс-служба его Офиса. Гости экономического форума посетили выставку Russian War Crimes в Швейцарии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда нет справедливости, исчезают все жизненные ориентиры. Украина не начинала этой войны, ничем ее не провоцировала. Массовость российских преступлений на украинской земле не оставляет сомнений – это было изначально задумано в Москве. Весь террор, все убийства, все мародерство, все было принято и одобрено руководством РФ", – указал Зеленский.

Президент особо подчеркнул важность международного военного трибунала, который должен запустить процесс против элит России, а также армии оккупантов, развязавших захватническую кровопролитную войну. Страна-террорист обязана ответить и возместить весь ущерб, который был нанесен из-за больных амбиций диктатора Путина.

"Больше ни одна страна не должна вставать на такой путь террора. Этого не может обеспечить месть, только справедливость. Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село, разрушенная жизнь", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский усомнился в подлинности президента РФ Владимира Путина и даже в том, что глава Кремля в действительности жив. Таким образом, политик не совсем понимает, с кем нужно вести переговоры для прекращения войны.

В Кремле отреагировали на такое заявление Зеленского, назвав его вполне естественным для украинского лидера. По мнению пресс-секретаря Путина, Зеленский мечтает, чтобы именно так и было.

"Однако чем раньше он поймет, что Россия есть и будет, тем лучше для такой страны, как Украина", – указал он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!