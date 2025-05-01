Зеленский: РФ уже 50 дней игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские террористические атаки по мирным украинским городам. Глава государства подчеркнул, что уже 50 дней Москва игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня.

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Зеленский отметил, что только за ночь 1 мая россияне применили против Украины 170 дронов. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, в Одессе до сих пор продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. В общей сложности Одессу атаковал 21 беспилотник, вследствие чего среди мирных жителей есть жертвы.

Также Зеленский напомнил, что ночью под ударом находились Одесская область, Киевская, Сумщина, Кропивницкий и область, Харьковщина, Черкасщина. В Харьковской области до сих пор спасатели борются с пожаром.

Украинский президент заявил, что страна-агрессор Россия уже более 50 дней игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Кроме того, на предложения Украины не бить по гражданской инфраструктуре и относительно тишины в небе, на море и на земле Россия отвечает новыми обстрелами и штурмами.

"Именно поэтому нужен ощутимый толчок для дипломатии – необходимо дальнейшее давление на Россию, которое заставит ее к тишине и переговорам. Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов в России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность. Спасибо всем в мире, кто помогает", – заявил президент.

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