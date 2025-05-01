Глава МИД Люксембурга о 'перемирии' от РФ: после всего, что натворили, они хотят мир на время шоу

В Министерстве иностранных дел Люксембурга отреагировали на предложение российского диктатора Владимира Путина об установлении "перемирия" в Украине на 9 мая. Глава дипломатического ведомства Ксавье Беттель подчеркнул, что Кремль хочет мира только для того, чтобы устроить свое шоу в Москве.

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Также он добавил, что мир нужен не только на три дня, как того предлагает Путин. Об этом Беттель заявил на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

По словам Беттеля, ультимативное и одностороннее предложение Путина является не настоящим предложением мира, а лишь попыткой использовать кратковременное прекращение огня в пропагандистских целях. Глава МИД Люксембурга добавил, что реальный мир не может быть "на три дня".

"Полезно ли прекращение огня для шоу? Потому что они хотят быть в безопасности на Красной площади. После всего, что они сделали, они хотят мира, показного мира, так сказать. Прекращение огня и мир – это не показное. Это не на три дня", – сказал министр.

Кроме того, Беттель отметил, что Украина и ее партнеры видели, как часто россияне нарушали предыдущее пасхальное прекращение огня. Он заявил, что сейчас нужно реальное прекращение огня, а не перерыв, который вкладывается в повестку дня Кремля.

Напомним, в понедельник, 28 апреля, диктатор Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 7 по 11 мая якобы "исходя из гуманитарных соображений". Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский назвал манипуляцией предложение Путина и заявил о том, что необходимо не менее чем 30-дневное прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы заинтересована в мирном "урегулировании" войны против Украины. В то же время он назвал невозможным предложенное президентом Владимиром Зеленским прекращение огня на 30 дней, пока не будут урегулированы "все нюансы".

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