Зеленский призвал давить на Россию из-за катастрофы в Казахстане, рассказал об импорте электричества из ЕС и анонсировал важные кадровые решения

Президент Владимир Зеленский призвал мир давить на Россию для установления обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, а также пообещал всю необходимую помощь со стороны Украины. По словам главы государства, необходимо прекратить ложь Москвы – такую же, какую она распространяла о трагедии MH-17 на Донбассе.

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Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении в субботу, 28 декабря. В частности, он сообщил, что провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выразил соболезнования ему и народу Азербайджана в связи с авиакатастрофой в Казахстане.

"Не сомневаюсь, что можно установить полную правду о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" и что России не удастся ничего скрыть. Сейчас уже привлечены партнеры, которым может доверять прежде всего Азербайджан. Украина предоставит всю необходимую помощь", – сказал Зеленский.

Он также призвал мир поддерживать Азербайджан в этой ситуации и давить на РФ, "чтобы прекратилась ложь" – такая же, как и о MH-17, сбитом над Донетчиной.

В разговоре с Алиевым был отмечен героизм экипажа, который вытащил самолет на территорию Казахстана и спас 29 человек.

"Но, к сожалению, много погибших, и за все это должна быть ответственность – ответственность именно ударивших по самолету и тех, кто все это в России допустил: что самолет стал мишенью", – заявил президент Украины.

Он также рассказал, что сегодня заслушал доклад украинской разведки по авиакатастрофе и имеющимся данным и поручил передать все факты партнерам.

По словам Зеленского, в ближайшие дни будет продолжена коммуникация с лидерами:

"Хотя и Новый год приближается, но работа без остановок. Уже есть предварительный график нашей дипломатической активности и на январь месяц, в том числе с нашими американскими партнерами".

Президент также рассказал, что провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко, заслушал детали относительно импорта электричества из ЕС через Словакию – около 19% в общем объеме.

"Мы работаем с другими соседями в ЕС. И я поручил нашим чиновникам делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил. Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", – сказал Зеленский.

Он также анонсировал важные кадровые изменения:

"И еще одно. Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже скоро. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!"

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