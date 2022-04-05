Зеленский рассказал, какой должна быть победа Украины в войне с Россией и чего будет стоить силовое освобождение Донбасса

Президент Владимир Зеленский рассказал, какой он видит победу Украины в войне с Российской Федерацией. По словам политика, одно из главных условий окончания военных действий – не потерять суверенитет и сотни тысяч людей.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью журналистам. В то же время украинский лидер отметил, что допускает отсрочку вопроса возвращения оккупированного Крыма.

"Первое, не потерять наш суверенитет. Второе, я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье, не может быть никаких разговоров про то, что мы дадим возможность назвать Крым чьей-то территорией. Это только наша территория, украинская. Я согласен с тем, что может быть вопрос в отношении отсрочки. Это может быть компромиссное решение, если оно будет стоить этого", – сказал президент.

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Зеленский также подчеркнул, что компромиссных решений в отношении территорий, которые РФ захватила после начала полномасштабного вторжения, быть не может. Хотя, по словам политика, российская сторона во время переговоров поднимала этот вопрос и даже ставила некие ультиматумы.

"То, что Россия признала ОРДЛО, я считаю, должны найти выход из этой ситуации. Для нас эти территории и сохранение их украинского статуса очень важно. Это одна из принципиальных и важных вещей. Но это будет самая сложная история", – добавил глава государства.

Политик также назвал цену силового возвращения временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей. Он предположил, что это может сразу привести к гибели 40-50 тысяч наших военных.

"Это может стоить нам в общей сложности сотен тысяч людей", – подчеркнул он и добавил, что откат ситуации "в ту точку, с которой она началась 24 февраля", станет победой для Украины.

Напомним, ранее Зеленский допустил, что его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным может не быть. В то же время украинская сторона все равно должна продолжать переговоры со страной-агрессором о завершении войны.

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