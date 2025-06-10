Зеленский рассказал, как на Западе связали вопрос мобилизации украинцев с 18 лет с санкциями против России

Президент Владимир Зеленский считает, что мобилизация украинцев с 18 лет, о которой неоднократно заявляли западные политики, пока не нужна. Ведь на фронте важно наличие современного оружия, а не количество военных.

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Такое мнение глава государства высказал во время интервью для венгерского издания Válasz Online. Он добавил, что граждане в возрасте от 18 до 24 лет также защищают страну и служат по контракту, как того хотели союзники Украины.

"Честно говоря, мы предоставили возможность 18-24-летним, чтобы показать, что они тоже могут служить (по контракту. – Ред.), если наши партнеры этого хотят. Это мы им сейчас и дали, в соответствии с нашим законодательством", – подчеркнул президент.

Он отметил, что кроме молодых людей, на фронте воюют и тысячи других военных, которые сталкиваются с нехваткой соответствующего оружия.

Также Зеленский убежден, что на страну-агрессора Россию нужно оказывать давление в виде санкций и поддерживать Украину в финансовом плане.

"Операция "Паутина" показала: главное не количество людей, а оружие и технология. А также деньги и давление. А санкции были бы направлены именно на те деньги, которыми россияне финансируют войну", – резюмировал гарант.

Напомним, по словам Зеленского, сейчас Украина мобилизует около 27 тысяч человек в месяц, в то же время Россия вынуждена призывать вдвое больше, чтобы компенсировать потери в живой силе. Однако вопрос мобилизации для Украины является особенно болезненным, поскольку и защитники на передовой, и гражданские в тылу устали от многолетней войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на массированные российские удары по украинским городам в ночь на 10 июня. Президент подчеркнул, что ответом на эту и другие подобные российские атаки должно быть не молчание мира, а конкретные действия.

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